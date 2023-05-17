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Опубликовано видео удара ВС РФ по складу боеприпасов в Николаеве

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Фото: соцсети
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В Сети в среду, 17 мая, опубликовано видео ракетного удара Вооруженными силами (ВС) России по крупному складу боеприпасов в Николаеве.

Как следует из кадров, удар по складу противника был нанесен в темное время суток. После попадания ракет произошли взрывы и начался пожар. Спустя некоторое время началась детонация боеприпасов.

О том, что в Николаеве высокоточными ракетами уничтожен склад со снарядами, ранее в среду сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, склад был оборудован на территории судоремонтного предприятия.

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Ранее, 14 мая, российские войска уничтожили склад боеприпасов группировки «Херсон» Вооруженных сил Украины в районе Николаева.

В конце апреля сообщалось, что российские силы ликвидировали ракетным ударом 20 высших украинских и зарубежных офицеров в Николаеве.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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