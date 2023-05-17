Минобороны: ВС России нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

Российские военные поразили ударом высокоточного оружия крупный склад боеприпасов в Николаеве, сообщил 17 мая официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Сегодня ночью <...> нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов <...> в городе Николаеве», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что склад был оборудован на территории судоремонтного предприятия.

Ранее, 14 мая, российские войска уничтожили склад боеприпасов группировки «Херсон» Вооруженных сил Украины в районе Николаева.

В конце апреля сообщалось, что российские силы ликвидировали ракетным ударом 20 высших украинских и зарубежных офицеров в Николаеве. Однако в Киеве постарались скрыть этот факт и после атаки вывезли с места ЧП тела погибших.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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