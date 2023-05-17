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В МИД Индии призвали Борреля изучить правила ЕС после слов о нефти из России

Глава МИД Индии Джайшанкар: Боррелю следует посмотреть правила ЕС после слов о нефти
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар отреагировал 17 мая на заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о возможном ограничении импорта индийских нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, передает агентство ANI.

«Посмотрите на правила Совета ЕС», — заявил Джайшанкар, обращаясь к Боррелю.

Глава МИД Индии уточнил, что нефть из России существенно перерабатывается в третьих странах и перестает рассматриваться как российских продукт. По словам Джайшанкара, главе евродипломатии в этом контексте стоит ознакомиться с постановлением Совета Евросоюза № 833/2014.

Накануне Боррель заявил, что благодаря ценовому потолку на российскую нефть Индия получила возможность использовать более дешевое сырье. Таким образом, большая часть российской нефти попадает в Европу в виде очищенного топлива, пишет «Газета.Ru».

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Также 16 мая газета Mint со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности отмечала, что Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022/23 финансовом году. Москва поставила Нью-Дели 50,84 млн т нефти.

Вместе с тем еще в марте вице-премьер России Александр Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году году выросли в 22 раза.

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