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Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию

Mint: Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022/23 финансовом году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Индию в 2022/23 финансовом году. Об этом 16 мая сообщила газета Mint со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.

Отмечается, что за указанный период Москва поставила Нью-Дели 50,84 млн т нефти.

При этом из-за ценового потолка в $60 за баррель стоимость российской нефти была ниже, чем нефти из Ирака. Так, Багдад предоставил 50,31 млн т нефти на сумму $33,37 млрд, тогда как за черное золото из РФ индийская сторона заплатила $31,02 млрд.

В числе ведущих поставщиков нефти в Индию также оказались Саудовская Аравия — 39,37 млн т, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) — 21,5 млн т и США — 15,16 млн т.

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Ранее, 10 мая, временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов заявил, что западные антироссийские санкции не слишком сказались на объеме экспорта из РФ, за исключением нефти и газа.

Так, экспорт российской нефти в 2022 году достиг 242 млн т, увеличившись на 7,6%. Добыча нефти в России в 2022 году составила 535 млн т, что на 2% больше, чем в предыдущем году.

До этого, 28 марта, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что поставки нефти из России в Индию в 2022 году году выросли в 22 раза. Кроме того, увеличились поставки в Китай.

С 5 февраля вступил в силу европейский запрет на импорт российских нефтепродуктов и начал действовать потолок цен. На нефтепродукты из России установлены два ограничения: первый лимит в размере $45 за баррель на нефтепродукты, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти (топочный мазут, нафта), второй — в $100 за баррель на нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (дизель, керосин).

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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