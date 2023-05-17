Британская армия проводит учения для танкистов Вооруженных сил Украины (ВСУ) со снарядами, которые содержат обедненный уран. Посмотрев ролик с «тренировок», американский ведущий Клейтон Моррис назвал это уроками смерти.

«Британская армия просто замечательная: «Собирайтесь рядом, настало время для урока смерти. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну», — прокомментировал он видео в эфире Redacted News на YouTube-канале.

Моррис также посетовал, что ни один украинский военный во время обучения не задумался о том, как можно использовать такие снаряды на родной земле, плодородной почве, которая считается одной из самых лучших в мире.

В апреле британский замминистра обороны Джеймс Хиппи сообщил об отправке Британией на Украину тысяч снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном.

15 мая стало известно, что Великобритания летом начнет обучать украинских пилотов, чтобы у них были навыки пилотирования для управления различными типами самолетов.

Ранее, 11 мая, в минобороны Великобритании подтвердили поставку Украине крылатых ракет Storm Shadow. Танки Challenger 2 также были переданы в качестве военной помощи.

В российском МИДе подчеркнули, что Москва расценивает это решение как крайне враждебные действия Лондона, нацеленные на дальнейшее накачивание Украины вооружениями. Ответственность за их последствия полностью лежит «на авторах и исполнителях этого безрассудного шага», добавили в ведомстве.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.