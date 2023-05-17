Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД Индии призвали Борреля изучить правила ЕС после слов о нефти из России
Мир
Захарова возмутились отсутствием ответа ООН на заявление ГУР Украины о терактах
Мир
Устроивший перестрелку возле школы под Бишкеком террорист уничтожен
Культура
Джонни Депп открыл 76-й Каннский международный кинофестиваль
Армия
Минобороны показало вылет истребителя-бомбардировщика Су-34 в зоне СВО
Спорт
Медведев одолел Зверева и возглавил турнирную таблицу ATP Masters в Риме
Мир
Kyodo узнало о призыве Китая к посольствам прекратить пропаганду поддержки Украины
Мир
Сотрудники Georgian Airways ответили на оскорбления за полеты в РФ
Культура
Майкл Дуглас получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля
Армия
Военнослужащий оценил долю украинской артиллерии в числе целей «Ураганов» в 80%
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды на позиции ВСУ
Мир
В Индийском океане перевернулось китайское рыболовное судно с 39 людьми на борту
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве 17 мая теплую погоду без осадков

Новостройки премиум-класса за год подорожали в Москве на 23,5%

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Средняя цена новостроек премиум-класса в Москве за год выросла на 23,5% и составила 87,7 млн рублей, сообщили «Известиям» в департаменте аналитики компании «Бон Тон» 17 мая.

По информации экспертов, за год объем предложения жилья такой категории на первичном рынке в старых границах столицы увеличился в два раза и составил 223 тыс. кв. м и 2,1 тыс. квартир.

«За год больше всего средняя цена квартиры выросла в ЗАО — на 29,6%. Это произошло за счет роста стадии строительной готовности проектов: доля предложения на заключительной стадии выросла на 53% (с 11,5% год назад до 64,4%). Помимо этого, выросла средняя площадь реализуемых квартир с 92 кв. м до 100 кв. м (на 8,4%)», — объяснила управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Самый доступный округ по стоимости 1 кв. м в таких новостройках — СВАО (432,9 тыс. рублей при средней цене лота 27,1 млн рублей), самый дорогой ЦАО (880,3 тыс. рублей при цене лота 105,6 млн рублей).

Цветкова уточнила, что в дальнейшем на динамику стоимости квартир премиум-класса будет влиять несколько факторов.

«Во-первых, [повлияет] рост стадии строительной готовности, поскольку сейчас большое количество проектов премиум-класса находится на стадии монтажа последних этажей и фасадно-отделочных работ. Они готовы выйти уже на стадию ввода в эксплуатацию. Во-вторых, часть проектов реализуется с различными видами отделки, что влияет на стоимость. В-третьих, в силу того, что проектов с квартирами премиум-класса на рынке присутствует меньше, спрос стал более активным по сравнению с началом года», — рассказала она.

По ее словам, снижение цен в целом по рынку и в частности на квартиры премиум-класса не наблюдается.

«В ближайшей перспективе стоимость сохранится на прежнем уровне, без резких падений или скачков вверх. При этом рост цен будет происходить за счет строительной готовности и предложений по различным дополнительным опциям», — заключила Цветкова.

Недвижимое могущество: ценам на жилье прогнозируют длительную стагнацию
Как эксперты оценивают ситуацию на рынке и стоит ли ждать снижения стоимости квартир

Накануне аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка сообщили «Известиям», что в России в апреле средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилья увеличилась на 2,3% по отношению к марту. Как уточнили эксперты, в столице цены выросли на 0,7%. При этом больше всего жилье в новых домах подорожало в Ростовской (+3,4%), Нижегородской (+2,9%) и Тюменской (+2,2%) областях.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023