Новостройки премиум-класса за год подорожали в Москве на 23,5%

Средняя цена новостроек премиум-класса в Москве за год выросла на 23,5% и составила 87,7 млн рублей, сообщили «Известиям» в департаменте аналитики компании «Бон Тон» 17 мая.

По информации экспертов, за год объем предложения жилья такой категории на первичном рынке в старых границах столицы увеличился в два раза и составил 223 тыс. кв. м и 2,1 тыс. квартир.

«За год больше всего средняя цена квартиры выросла в ЗАО — на 29,6%. Это произошло за счет роста стадии строительной готовности проектов: доля предложения на заключительной стадии выросла на 53% (с 11,5% год назад до 64,4%). Помимо этого, выросла средняя площадь реализуемых квартир с 92 кв. м до 100 кв. м (на 8,4%)», — объяснила управляющий директор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Самый доступный округ по стоимости 1 кв. м в таких новостройках — СВАО (432,9 тыс. рублей при средней цене лота 27,1 млн рублей), самый дорогой ЦАО (880,3 тыс. рублей при цене лота 105,6 млн рублей).

Цветкова уточнила, что в дальнейшем на динамику стоимости квартир премиум-класса будет влиять несколько факторов.

«Во-первых, [повлияет] рост стадии строительной готовности, поскольку сейчас большое количество проектов премиум-класса находится на стадии монтажа последних этажей и фасадно-отделочных работ. Они готовы выйти уже на стадию ввода в эксплуатацию. Во-вторых, часть проектов реализуется с различными видами отделки, что влияет на стоимость. В-третьих, в силу того, что проектов с квартирами премиум-класса на рынке присутствует меньше, спрос стал более активным по сравнению с началом года», — рассказала она.

По ее словам, снижение цен в целом по рынку и в частности на квартиры премиум-класса не наблюдается.

«В ближайшей перспективе стоимость сохранится на прежнем уровне, без резких падений или скачков вверх. При этом рост цен будет происходить за счет строительной готовности и предложений по различным дополнительным опциям», — заключила Цветкова.

Накануне аналитики сервиса «Домклик» Сбербанка сообщили «Известиям», что в России в апреле средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке жилья увеличилась на 2,3% по отношению к марту. Как уточнили эксперты, в столице цены выросли на 0,7%. При этом больше всего жилье в новых домах подорожало в Ростовской (+3,4%), Нижегородской (+2,9%) и Тюменской (+2,2%) областях.