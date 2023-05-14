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В пресс-службе Прилепина сообщили о стабильном состоянии писателя

Пресс-служба: Прилепин остается в палате интенсивной терапии в стабильном состоянии
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Состояние сопредседателя «Справедливой России — За правду», писателя Захара Прилепина, который был прооперирован после совершенного на него покушения, в настоящее время стабильное. Об этом сообщили 14 мая в пресс-службе писателя.

«Состояние Захара Прилепина стабильное, по рекомендации врачей он остается в палате интенсивной терапии. Чувствительность и движения в пальцах ног сохранены», — цитирует пресс-службу писателя «РИА Новости».

При этом представители писателя добавили, что врачи продолжают наблюдения и рассматривают вопрос «о возможном еще одном оперативном вмешательстве в целях скорейшего восстановления».

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13 мая сам Прилепин в разговоре со СМИ сообщал, что после прохождения реабилитации собирается вернуться в зону проведения спецоперации РФ по защите Донбасса. Обращаясь к организаторам покушения на него, Прилепин заявил, что «Россия неизбежно однажды победит» в конфликте на Украине.

6 мая Захар Прилепин стал жертвой покушения. В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. Его соратник Александр Шубин, находившийся за рулем, погиб.

Прилепин в настоящее время находится в больнице. В результате взрыва ему диагностировали тяжелую сочетанную травму и множество других. В день теракта писателю провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов.

Также прошел второй этап лечения. В пятницу, 12 мая, состоялась операция по фиксации костных отломков для их прочной фиксации до полного сращения.

Предполагаемый организатор теракта Александр Пермяков был задержан сразу же, в день его совершения. Он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

8 мая Семеновский районный суд избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Под арестом подозреваемый пробудет два месяца. Позже председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин сообщил, что у Пермякова были сообщники, личности которых устанавливают.

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