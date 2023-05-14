Прилепин рассказал о планах вернуться в зону СВО после реабилитации

Писатель Захар Прилепин собирается вернуться в зону проведения спецоперации после прохождения реабилитации, сообщил он в субботу, 13 мая.

«Планирую [вернуться в зону СВО], но мне медкомиссию надо заново проходить. Врачи говорят, что лечиться придется минимум полгода», — сказал общественный деятель в интервью с «Федеральным агентством новостей».

Обращаясь к организаторам покушения, Прилепин заявил, что «Россия неизбежно однажды победит» в конфликте на Украине.

Писатель служил в составе ОМОНа и получил боевой опыт во время военной кампании в Чечне. С 2014 года он также состоял в подразделениях Донецкой Народной Республики (ДНР). Кроме того, в январе 2023 года он отправился в зону спецоперации по защите Донбасса в составе Росгвардии.

6 мая Захар Прилепин стал жертвой покушения. В Нижегородской области взорвали автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель. При этом находившийся за рулем Александр Шубин погиб.

В этот же день был задержан предполагаемый организатор теракта Александр Пермяков. Он рассказал, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. Мужчина заложил взрывное устройство на дороге и позже привел его в действие дистанционно.

8 мая Семеновский районный суд избрал Пермякову меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему предъявили обвинения по ст. 205 УК РФ «Террористический акт» и ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Под арестом подозреваемый пробудет два месяца. Позже председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, у Пермякова были сообщники, личности которых устанавливают.

Прилепин в настоящее время находится в больнице. В результате взрыва ему диагностировали тяжелую сочетанную травму и множество других. В день теракта писателю провели первый этап операции, во время которого были установлены аппараты внешней фиксации переломов.

Также прошел второй этап лечения. В пятницу, 12 мая, состоялась операция по фиксации костных отломков для их прочной фиксации до полного сращения.