Убившая своего четырехлетнего сына москвичка страдала шизофренией

Подозреваемая в убийстве четырехлетнего сына на западе Москвы женщина заявила, что голоса в голове приказали ей совершить преступление. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщил источник «Известий».

По его словам, женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и могла совершить убийство на фоне прогрессирующей шизофрении.

Как сообщили в пресс-службе столичного СК, в настоящее время женщина доставлена в подразделение ведомства, где следователи приступили к ее допросу.

12 мая следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», — говорится в Telegram-канале ведомства.

О том, что в столице в квартире на Рублевском шоссе обнаружено тело четырехлетнего мальчика, сообщил источник «Известий» 11 мая.

В убийстве, предварительно, заподозрили мать ребенка 1981 года рождения. Как уточнили в столичном ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Женщину задержали.

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что после совершения преступления женщина сфотографировала тело ребенка. Фото обнаружили в ее мобильном телефоне.

Подозреваемой назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в отношении матери убитого мальчика формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.