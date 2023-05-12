В Москве убившая сына женщина сфотографировала его тело на телефон
Женщина, подозреваемая в убийстве своего сына на западе Москвы, сфотографировала его тело после совершения преступления. Об этом в четверг, 11 мая, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, фотографию мертвого ребенка обнаружили в ее мобильном телефоне.
Сейчас на Рублевском шоссе, где произошло убийство, продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в этот день в столице задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетнего мальчика. В ближайшее время женщина 1981 года рождения будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.
В этот же день источник «Известий» сообщил, что в квартире на Рублевском шоссе обнаружено тело четырехлетнего мальчика. Подозрения пали на мать ребенка.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Как уточнили в столичном ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).