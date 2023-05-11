В Москве задержали подозреваемую в убийстве четырехлетнего мальчика

В столице задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетнего мальчика. Об этом 11 мая сообщает ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве в Telegram-канале.

Отмечается, что в ближайшее время женщина 1981 года рождения будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. К настоящему времени назначена судебно-медицинская экспертиза.

Кроме того, формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении матери убитого малыша.

Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в квартире на Рублевском шоссе обнаружено тело четырехлетнего мальчика. Подозрения пали на мать ребенка.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Как уточнили в столичном ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).