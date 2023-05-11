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Женщина убила ребенка в квартире на западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В квартире на Рублевском шоссе в Москве женщина убила ребенка. Об этом 11 мая сообщил источник «Известий».

«По предварительным данным, убитый — мальчик четырех лет. Подозреваемую задержали», — подчеркнул он.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности инцидента уточняются.

Как уточнили в столичном СК, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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Накануне сообщалось о гибели двухлетней девочки в отделении реанимации в Хабаровском крае после жестокого избиения своим отцом.

В начале апреля мужчина избил маленькую дочь поленом и задействовал нож. У ребенка были черепно-мозговая травма и отек головного мозга. Врачи боролись за жизнь девочки на протяжении месяца.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего, его поместили в СИЗО.

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