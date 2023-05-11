Женщина убила ребенка в квартире на западе Москвы
В квартире на Рублевском шоссе в Москве женщина убила ребенка. Об этом 11 мая сообщил источник «Известий».
«По предварительным данным, убитый — мальчик четырех лет. Подозреваемую задержали», — подчеркнул он.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Подробности инцидента уточняются.
Как уточнили в столичном СК, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).
Накануне сообщалось о гибели двухлетней девочки в отделении реанимации в Хабаровском крае после жестокого избиения своим отцом.
В начале апреля мужчина избил маленькую дочь поленом и задействовал нож. У ребенка были черепно-мозговая травма и отек головного мозга. Врачи боролись за жизнь девочки на протяжении месяца.
В отношении отца возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего, его поместили в СИЗО.