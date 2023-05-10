В Хабаровском крае умерла избитая поленом двухлетняя девочка

Двухлетняя девочка скончалась в отделении реанимации в Хабаровском крае после жестокого избиения своим отцом. Об этом 10 мая рассказал источник в медучреждении «КП — Хабаровск».

В начале апреля мужчина избил маленькую дочь поленом и задействовал нож.

«У ребенка были черепно-мозговая травма и отек головного мозга», — отметил он.

Врачи боролись за жизнь девочки на протяжении месяца.

В отношении отца возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство несовершеннолетнего, его поместили в СИЗО. Кроме того, уголовное дело возбуждено по факту халатности сотрудников органов опеки.

Избиение произошло в ночь на 2 апреля. Мужчина в нетрезвом состоянии «серьезно разругался с гражданской женой и выгнал ее на улицу», после чего взял полено и начал им избивать по голове двухлетнюю дочь.

Как выяснилось, отец погибшей девочки на протяжении месяца лечился в психиатрической больнице. Врачи выявили у мужчины расстройство, при этом в начале марта отпустили домой.

35-летний житель Хабаровского края уже имел несколько судимостей.