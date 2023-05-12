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Появились кадры задержания подозреваемой в убийстве ребенка в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В распоряжении «Известий» 11 мая появились кадры с места задержания в Москве женщины по подозрению в убийстве четырехлетнего мальчика.

На видеозаписи видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят подозреваемую под руки из подъезда жилого дома.

Ранее в этот день пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что после совершения преступления женщина сфотографировала тело ребенка. Фото обнаружили в ее мобильном телефоне.

О том, что в столице в квартире на Рублевском шоссе обнаружено тело четырехлетнего мальчика, сообщил источник «Известий» 11 мая. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

В убийстве, предварительно, заподозрили мать ребенка 1981 года рождения. Как уточнили в столичном ГСУ СК, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Женщину задержали.

Кроме того, в ведомстве отметили, что в ближайшее время женщина будет доставлена в подразделение столичного СК для проведения следственных действий. Ей назначена судебно-медицинская экспертиза. Также в отношении матери убитого мальчика формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы.

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