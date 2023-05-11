Пропавшую актрису из «Улиц разбитых фонарей» обнаружили в реанимации в Петербурге
Актриса Малого драматического театра Марина Гридасова, пропавшая в начале мая, оказалась в реанимации одной из петербургских больниц. Об этом сообщается 11 мая на сайте «78.ru».
1 мая Гридасова вышла из своей квартиры в Санкт-Петербурге, отправилась в сторону набережной Фонтанки и пропала. При этом дверь в квартиру осталась открыта.
Журналисты «78.ru» выяснили, что актрису в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 2 мая. Женщина оказалась в ожоговой реанимации, посетителей к ней не пускают.
По словам родственников актрисы, через несколько дней ее обещали перевести в обычную палату.
Ранее в этот же день хореографа, чемпиона мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова избили в Москве. Он получил множественные травмы. По факту произошедшего проводится проверка.