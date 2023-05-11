Хореографа Максима Кожевникова избили в Москве

Хореографа, чемпиона мира и США среди профессионалов по латиноамериканской шоу-программе Максима Кожевникова жестоко избили в Москве. Об этом в четверг, 11 мая, сообщил источник «Известий».

Кожевников обратился в больницу накануне. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, травма лица и ушибы грудной клетки.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее, 2 мая, в Москве был избит защитник баскетбольной команды ЦСКА Алексей Швед. Это произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице. Сейчас баскетболист находится в больнице. Четверо подозреваемых в избиении спортсмена задержаны.