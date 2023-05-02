На защитника баскетбольного ЦСКА Шведа напали в Москве
В Москве неизвестные напали на защитника баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщили в пресс-службе команды.
Происшествие произошло 1 мая вечером около одного из ресторанов столицы. Во время нападения Швед упал, впоследствии он был госпитализирован в медучреждение, где ему диагностировали серьезную черепно-мозговую травму.
По факту избиения баскетболист написал заявление в правоохранительные органы.
Вместе с тем президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал в беседе со «Спорт-Экспрессом», что на восстановление игрока потребуется время, ближайшие матчи он точно пропустит, но прогноз могут дать только лечащие врачи.
«В приоритете здоровье игрока. Мы в контакте с клиникой. Приложим все усилия, чтобы Алексей поправился и чтобы найти данных товарищей», — отметил он.
Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.
Последним из происшествий с баскетболистами стал случай на матче 25 апреля в Денвере. Тогда защитник американского баскетбольного клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после проигрыша своей команды убежал в подтрибунное помещение, поднял стул и с размаху нанес повреждения двум сотрудницам арены.
27 апреля ему предъявили обвинения в нападении. Теперь спортсмен должен предстать перед судом 9 июня за нападение третьей степени, которое квалифицируется как «сознательное или неосторожное нанесение телесных повреждений».