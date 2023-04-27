Баскетболисту «Миннесоты Тимбервулвз» грозит тюрьма за нападение на сотрудниц арены

Защитнику американского баскетбольного клуба «Миннесота Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу предъявили обвинения в нападении на двух сотрудниц арены. Как сообщает 27 апреля агентство ESPN со ссылкой на заявление полиции, инцидент произошел после пятого матча первого раунда плей‑офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) против клуба «Денвер Наггетс».

Встреча проходила 25 апреля в Денвере, завершившись победой хозяев со счетом 112:109. По итогам серии «Миннесота» вышла из плей-офф. По окончании матча 21-летний Эвардс, убегая в подтрибунное помещение, поднял стул и с размаху нанес повреждения двум сотрудницам арены.

Согласно заявлению полиции, травмы оказались несерьезными. Теперь спортсмен должен предстать перед судом 9 июня за нападение третьей степени, которое квалифицируется как «сознательное или неосторожное нанесение телесных повреждений». В случае признания его виновным баскетболисту грозит тюремное заключение и штраф в размере до $1 тыс.

Ранее, 13 апреля, руководство мюнхенского футбольного клуба (ФК) «Бавария» приняло решение отстранить на один матч футболиста команды, 31-летнего сенегальца Садио Мане. Причиной стало поведение спортсмена после встречи Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Как отмечал «Спорт-Экспресс», инцидент произошел 11 апреля после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» в Манчестере. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0. После игры Мане решил выяснить отношения со своим одноклубником Лероем Сане, нанеся ему удар в лицо.