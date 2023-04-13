ФК «Бавария» отстранил на матч футболиста Мане за неподобающее поведение

Руководство мюнхенского футбольного клуба (ФК) «Бавария» приняло решение отстранить на один матч футболиста команды, 31-летнего сенегальца Садио Мане. Как сообщается 13 апреля на официальном сайте клуба, причиной стало поведение спортсмена после встречи Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Как пишет «Спорт-Экспресс», инцидент произошел 11 апреля после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария» в Манчестере, завершившегося победой хозяев со счетом 3:0. После игры Мане решил выяснить отношения со своим одноклубником Лероем Сане, нанеся ему удар в лицо.

Также известно, что сенегальский форвард заплатит штраф за нападение на товарища по команде. Следующий матч «Баварии» в рамках чемпионата Германии, в котором ее противником станет клуб «Хоффенхайм», состоится уже в субботу, 15 апреля.

Ранее, 13 февраля, в турецком отеле Royal Seginus в Анталье произошла драка между российскими футболистами из «Шинника» и украинскими из «Миная». На видео с инцидентом можно увидеть, как член одной из команд подходит к игроку другого клуба и ударяет его.

В генконсульстве России в Анталье 14 февраля заявили, что драка была спровоцирована неадекватным поведением украинских спортсменов. На место происшествия прибыл сотрудник дипмиссии. Конфликт в итоге признали исчерпанным, так как его участники с обеих сторон не выдвинули претензий друг к другу.

В тот же день в пресс-службе «Шинника» сообщили, что их игроки не являются инициаторами конфликта со спортсменами из Украины, команда просто заступилась за одноклубника.