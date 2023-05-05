Задержан четвертый подозреваемый в избиении члена баскетбольной команды ЦСКА

Задержан четвертый подозреваемый по делу об избиении защитника баскетбольной команды ЦСКА Алексея Шведа. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщили в Следственном комитете (СК) Москвы.

Как отмечает ведомство в своем Telegram-канале, фигуранта доставят в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

«В ближайшее время суд с участием представителя Пресненской межрайонной прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в тексте сообщения, опубликованного в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Ранее в этот же день Пресненский районный суд Москвы отправил под стражу третьего обвиняемого в избиении Алексея Шведа. Ему назначили заключение под стражу до 2 июля 2023 года.

До этого по решению суда также были заключены под стражу два его соучастника. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Под стражу заключен, в частности, Глеб Писарев. Он заявил, что не признает вину и возражает против избранной в отношении него меры пресечения.

Швед был избит в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа. Сейчас баскетболист находится в больнице. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

Всех обвиняемых Швед опознал по фото.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта РФ.