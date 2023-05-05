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Суд арестовал двоих обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Шведа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Бланк
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Пресненский районный суд Москвы арестовал двоих из трех обвиняемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Под стражу до 2 июля заключен, в частности, Глеб Писарев. В отношении третьего фигуранта меру пресечения изберут в ближайшее время.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

В ходе судебного заседания Писарев заявил, что не признает вину и возражает против избранной в отношении него меры пресечения.

Также стало известно, что в деле появился еще один потерпевший — шеф-повар ресторана, возле которого произошло нападение на баскетболиста.

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Шведа избили в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также перелом свода и основания черепа. В настоящее время спортсмен находится в больнице. Врачам удалось стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

Троих подозреваемых в нападении задержали позднее, 3 мая. Как уточняли в правоохранительных органах, был и четвертый участник конфликта. Предположительно, именно он нанес удар спортсмену, ему могут вменить дополнительно статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Личность мужчины установлена, полиция проводит его поиски.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.

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