Троим избившим баскетболиста Шведа предъявлено обвинение

Троим фигурантам уголовного дела об избиении российского баскетболиста Алексея Шведа предъявлено обвинение. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Троим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия к гражданам»). Соответствующие процессуальные документы поступили в Пресненскую межрайонную прокуратуру», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что прокуратура взяла под контроль расследование и установление местонахождения соучастника обвиняемых.

Нападение на Шведа произошло 1 мая на выходе из одного из ресторанов на Большой Никитской улице в Москве. Троих подозреваемых в нападении задержали позднее, 3 мая.

Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, а также перелом свода и основания черепа. В настоящее время спортсмен находится в больнице. Врачам удалось стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

Спортивный врач Андрей Литвиненко указал на то, что человек может вернуться в спорт после подобного происшествия, однако восстановление займет от шести до 12 месяцев. При этом он не исключил также, что спортсмен может и не вернуться к спортивной карьере.

Между тем 4 мая президент клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, что Швед позитивно настроен и уже идет на поправку.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта России.