Суд отправил под стражу третьего обвиняемого в избиении баскетболиста Шведа

Пресненский районный суд Москвы 5 мая отправил под стражу третьего обвиняемого в избиении баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа.

«С учетом позиции Пресненской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 июля 2023 года», — говорится в сообщении столичной прокуратуры в Telegram-канале.

Ранее два его соучастника по решению суда были также заключены под стражу. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Под стражу заключен, в частности, Глеб Писарев. Он заявил, что не признает вину и возражает против избранной в отношении него меры пресечения.

Как стало известно, в деле появился еще один потерпевший — шеф-повар ресторана, возле которого произошло нападение на баскетболиста.

Швед был избит в ночь на 2 мая на выходе из ресторана на Большой Никитской улице в Москве. Врачи диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и перелом свода и основания черепа. Сейчас баскетболист находится в больнице. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но оно остается тяжелым.

Всех обвиняемых Швед опознал по фото.

3 мая трое подозреваемых в нападении были задержаны. Как отметили в правоохранительных органах, был и четвертый участник конфликта.

Алексей Швед — российский профессиональный баскетболист. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года. Заслуженный мастер спорта РФ.