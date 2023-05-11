МО Британии сообщило о согласии США с решением передать Украине ракеты Storm Shadow
Вашингтон поддерживает решение Лондона передать Киеву крылатые ракеты Storm Shadow, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в ходе общения с парламентариями. Трансляция доступна в Twitter-аккаунте Sky News.
Вместе с тем он отметил, что ракеты будут использоваться только на территории Украины, поскольку «прилеты» по РФ закончатся масштабной эскалацией конфликта, сообщается на сайте Sky News.
Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования большой дальности, разработанная British Aerospace и французской компанией, она несет 450-килограммовую обычную боеголовку на дальность до 560 км.
Ранее в этот день министерство обороны Великобритании подтвердило передачу Украине крылатых ракет этого типа. По словам главы ведомства, они необходимы Киеву для защиты.
11 мая военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что считает передачу Лондоном Киеву Storm Shadow серьезной угрозой. Он напомнил, что ранее эта ракета применялась 14 апреля 2018 года в ударе по Дамаску. Тогда она была сбита зенитно-ракетным комплексом «Бук». Также против ракеты может применяться ЗРК «Тор». Таким образом, Великобритания становится прямым участником военного конфликта на стороне Украины, добавил Леонков.
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.