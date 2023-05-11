Военный эксперт оценил угрозу из-за поставок Украине ракет большой дальности

Военный эксперт Алексей Леонков в четверг, 11 мая, в беседе с «Известиями» оценил угрозу поставок Украине крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

«Это серьезная угроза, потому что это крылатая ракета дальнего действия (дальность составляет около 1400 км). Обещание Украины, что она ее будет применять только по территориям, которые она считает своими, не выдерживает никакой критики <...> Ракета программируется на режим полета до цели, которую она будет атаковать. Работает по принципу «выстрелил и забыл», — объяснил специалист.

Леонков рассказал, что ракета создавалась англо-французским консорциумом как противокорабельная ракета и была предназначена для базирования на кораблях и подводных лодках. Также был разработан ее авиационный вариант, чтобы можно было запускать ее с самолетов стран НАТО. Маршрут для Storm Shadow можно выстроить любой сложности, а скорость ее составляет порядка 800 км/ч.

Леонков напомнил, что ранее эта ракета применялась 14 апреля 2018 года в ударе по Дамаску. Тогда она была сбита зенитно-ракетным комплексом «Бук». Также против ракеты может применяться ЗРК «Тор».

«Появление такой ракеты у Украины вызывает множество вопросов. Первый — с какого носителя они ее будут запускать? Не факт, что этот носитель будет находиться на территории Украины. Таким образом Великобритания (которая поставила ракеты Украине — Ред.) становится прямым участником военного конфликта на стороне Украины», — добавил эксперт.

О том, что Лондон предоставил Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, ранее в четверг сообщила телекомпания CNN. Они относятся к классу «воздух – земля», дальность действия этого вооружения составляет более 250 км.

Отмечалось, что поставки осуществлены в преддверии ожидаемого контрнаступления Украины.

До этого, 9 мая, газета Politico сообщила, что США не планируют отправлять Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракеты большой дальности ATACMS. При этом Вашингтон продолжает поставки комплексов Patriot, боеприпасов и бронетехники Киеву.

18 апреля газета The Guardian сообщила, что Великобритания пообещала выделить Украине вооружение из своих запасов на черный день. Отмечалось, что украинские и европейские политики, включая бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, всё чаще выступают с призывом к Лондону увеличить военную поддержку Киева, в том числе нарастить количество поставляемых танков и истребителей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.