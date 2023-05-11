ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из тяжелой артиллерии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку, выпустив 17 снарядов различного калибра за пять минут. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Так, в 6:05 украинские боевики выпустили шесть снарядов калибра 152 мм по Горловке. В 6:10 ВСУ атаковали Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибра 155 мм. Кроме того, в 6:10 был зафиксирован обстрел поселка Гольмовский на севере Горловки. Украинские националисты выпустили еще шесть снарядов калибра 152 мм.

Накануне сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. По информации «Известий», пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

В этот же день мэр Горловки Иван Приходько заявил, что ВСУ обстреляли два района города, в результате повреждены электросети.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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