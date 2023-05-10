Власти Горловки сообщили о массированном обстреле города ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли два района Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР), повреждены электросети. Об этом в среду, 10 мая, сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате украинской вооруженной агрессии частично обесточен поселок Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки). <…> Под огнем ВФУ поселок шахты имени Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки)», — написал он в Telegram-канале.

Как передает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), с полуночи по Горловке было выпущено минимум 17 снарядов калибра 122 и 152 мм.

Накануне, 9 мая, сообщалось, что ВСУ обстреляли село Озеряновка в Центрально-Городском районе Горловки из 155-миллиметровых артиллерийских орудий образца НАТО, было выпущено пять снарядов. Приходько тогда рассказал, что в результате обстрела села было повреждено здание школы.

До этого, 5 мая, ВСУ обстреляли Горловку из ракетных систем залпового огня (РСЗО). За день до этого была повреждена исправительная колония.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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