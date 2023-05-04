В Горловке при обстреле ВСУ получило повреждения здание исправительной колонии

Исправительная колония получила повреждения в результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 4 мая сообщил мэр города Иван Приходько.

«В результате обстрела Никитовского района Горловки со стороны украинских неонацистов повреждена Мичуринская исправительная колония», — указал Приходько в своем Telegram-канале.

По данным мэра, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее в этот день представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск. Отмечалось, что ВСУ применили снаряды натовского калибра 155 мм.

До этого, 2 мая, ВСУ выпустили 10 снарядов по Никитовскому району Горловки и поселку Озеряновка. Прилеты были зафиксированы в течение пяти минут. По Горловке было выпущено пять снарядов калибра 152 мм в 9:05.

1 мая стало известно об обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка к юго-западу от Горловки из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Было выпущено 20 ракет.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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