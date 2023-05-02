ВСУ выпустили 10 снарядов по Горловке и Озеряновке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 2 мая выпустили 10 снарядов по Никитовскому району Горловки и поселку Озеряновка. Прилеты были зафиксированы в течение пяти минут. Об этом уведомили представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Озеряновка: выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — сказано в сообщении СЦКК, которое опубликовали в Telegram-канале.

По Горловке было выпущено пять снарядов калибра 152 мм в 9:05.

Днем ранее стало известно об обстреле ВСУ поселка Пантелеймоновка к юго-западу от Горловки из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Было выпущено 20 ракет. Тип РСЗО, которые использовали украинские военнослужащие, не уточняется.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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