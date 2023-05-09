Школа повреждена в Горловке в результате обстрела ВСУ

Здание школы повреждено в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Озеряновка, расположенного в Центрально-Городском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 9 мая, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

«Обстрелом вооруженных формирований Украины повреждена школа № 58 в селе Озеряновка», — написал он в Telegram-канале.

Приходько ранее сообщил, что село частично обесточено. Кроме того, в результате обстрела украинских боевиков были повреждены дома.

Как добавили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, утром 9 мая киевские силовики обстреляли Озеряновку из 155-миллиметровых артиллерийских орудий образца НАТО. Выпущено пять снарядов.

Ранее, 5 мая, ВСУ обстреляли Горловку из ракетных систем залпового огня (РСЗО). Днем ранее была повреждена исправительная колония.

2 мая ВСУ выпустили 10 снарядов по поселку Озеряновка. Обстрел также велся снарядами стандарта НАТО.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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