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Украинские боевики выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Донецку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм. Об этом в среду, 10 мая, сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

По информации «Известий», пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

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Накануне сообщалось об обстреле Донецка и Макеевки из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Отмечалось, что жилые дома в зону поражения не попали.

В этот же день ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка из РСЗО. Был зафиксирован прилет 10 снарядов.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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