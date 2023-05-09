В Москве прошел салют в честь 9 Мая

Праздничный салют в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел в Москве.

Салют запустили с 16 точек, они расположены в районе парка Победы на Поклонной горе, в районе Митино, в парке культуры и отдыха «Измайловский», в Зеленограде на Озерной аллее и в других частях города.

Всего использовано свыше 12 тыс. фейерверочных изделий более 70 видов, среди которых — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Звуковое сопровождение салюта, согласно приказу министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, обеспечено «30 холостыми залпами артиллерийских орудий».

Длительность салюта составила 10 минут.

9 мая в столице также прошел парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президент Киргизии Садыр Жапаров, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава Туркмении Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и белорусский лидер Александр Лукашенко.

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