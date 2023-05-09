Участники спецоперации с передовой поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ, участвующие в специальной военной операции, с передовых позиций поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы. Об этом 9 мая сообщило Минобороны России.

«Тяжелые времена порождают сильных людей, сильные люди порождают хорошие времена. 78 лет назад именно вы породили эти хорошие времена для всех будущих поколений на нашей планете, освобождая мир от немецко-фашистских захватчиков», — отметил военный ВС РФ.

Другой российский боец отметил отвагу и храбрость ветеранов, которые в свое время не жалели себя, не щадили врага, но одержали победу и освободили Австрию, Болгарию, Венгрию, Норвегию, Польшу, Румынию, Чехословакию, Югославию, Китай.

«Именно благодаря вам и вашей славной победе люди по всему земному шару могли жить спокойно, видя мирное небо над головой, могли спокойно растить детей, получать образование и выводить свои страны на новый, более качественный уровень жизни», — добавил еще один участник спецоперации.

Кроме того, военные подчеркнули, что истории о том, как был спасен мир 78 лет назад, и о том, какую плату заплатил весь мир, русский народ, войны-освободители, не забудутся никогда.

«Долг общества — заботиться о старшем поколении. Настал тот момент, когда мы поменялись ролями. Наша страна снова борется с нацистами. Мы продолжаем борьбу и, безусловно, закончим то дело, которое начали вы, дорогие ветераны. Враг будет разбит, победа будет за нами», — заключил российский боец.

Ранее в этот день российский экипаж Международной космической станции поздравил соотечественников с Днем Победы. Так, Андрей Федяев назвал святой обязанностью каждого сохранять и приумножать память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая их истории младшим поколениям.

Кроме того, служащие железнодорожных войск ЗВО в преддверии Дня Победы поздравили 99-летнего Льва Калинина.

7 мая первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».