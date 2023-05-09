Экипаж МКС поздравил россиян с Днем Победы

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) 9 мая поздравил соотечественников с Днем Победы.

Как подчеркнул командир экспедиции Сергей Прокопьев, этот праздник имеет огромное значение для россиян и отмечается в каждом доме. Современники помнят и чтут заслуги своих предков, совершивших великий подвиг ради победы.

«Наши отцы и матери, дедушки и бабушки встали в один строй и смогли защитить от врага нашу Родину, навеки вписав свои имена в историю как победители фашизма», — добавил космонавт Дмитрий Петелин.

Подводя итоги сказанному, Андрей Федяев назвал святой обязанностью каждого сохранять и приумножать память об участниках Великой Отечественной войны, рассказывая их истории младшим поколениям. Также он призвал в этот день уделить внимание и выразить благодарность тем, кто застал эти события.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости напоминать о Победе и об освобождении мира от фашизма. Также он сообщил, что российские власти принимают все возможные меры для обеспечения безопасности на параде Победы 9 Мая.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил лидеров Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии и народы Грузии и Молдавии с 78-й годовщиной Победы. Президент подчеркнул, что благодаря духовному наследию победы над фашизмом отношения между странами и народами будут укрепляться и развиваться.

Ранее, 7 мая, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил важность сохранения истории Великой Отечественной войны на слете «Послов Победы». Он поблагодарил «Волонтеров Победы» за помощь в работе с ветеранами, за сбор масштабного архива воспоминаний, который поможет оставить в национальной памяти подвиг советского народа.

Все новости, связанные с празднованием 9 Мая, программой мероприятий, публикуются на сайте «Известий» в разделе «День Победы».