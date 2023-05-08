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ЕС в рамках санкций намерен запретить России экспорт ряда технологий

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Фото: Global Look Press/Felix Zahn
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Евросоюз в рамках нового пакета санкций может запретить РФ экспорт некоторых технологий и использование ряда объектов интеллектуальной собственности. Об этом 8 мая сообщает издание Bloomberg со ссылкой на ряд документов.

«Предложения включают в себя внесение в санкционные списки примерно 70 человек и 30 организаций; расширение ограничений с товаров на права на объекты интеллектуальной собственности и на лицензии при их производстве», — передает агентство.

Также ограничения должны затронуть СМИ, включая RT Balkan, и IT-компании, которые могут поставлять важнейшие технологии и программы российскому разведывательному сообществу.

Вместе с тем в ЕС намерены ужесточить правила в отношении перегрузки нефти с судна на судно в море и запретов на вход судов в порты международного сообщества.

«Основная цель этого инструмента — удержать страны от помощи России и пресечь торговые каналы, которые может использовать Москва», — отмечается в издании.

Если это не сработает, по мнению Bloomberg, у блока будет возможность в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары.

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Ранее в этот день стало известно, что Еврокомиссия передала странам — членам сообщества проект 11-го пакета антироссийских санкций для согласования. При этом содержание санкций неизвестно.

8 мая в статье Financial Times говорилось о намерении Брюсселя наложить ограничения на Китай. Поводом для обсуждения новых санкций стала информация, согласно которой компании КНР якобы оказывают поддержку Российской армии. Некоторые из этих компаний уже попали под санкции США.

13 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннесс сообщила о подготовке ЕС нового, 11-го пакета антироссийских санкций. Макгиннесс отметила, что он будет направлен на борьбу с попытками обхода ограничительных мер.

В России, в свою очередь, напротив, отмечают рост экономики страны за счет выхода на новые рынки, а также увеличения отечественного производства во многом благодаря западным рестрикциям.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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