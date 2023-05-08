Последствия пожара в Курганской области сняли с коптера

«Известия» 8 мая опубликовали кадры последствий пожара в Курганской области с коптера.

Лесной пожар почти полностью уничтожил деревню Смолино. На кадрах видно, что территория деревни выжжена огнем.

Борьба с лесными и ландшафтными пожарами в регионе продолжается. По словам главы МЧС России Александра Куренкова, авиация уже сбросила более 165 т воды.

Ранее в этот день в МЧС РФ сообщили, что в Курганской области локализовали большую часть природных пожаров. В тушении задействовали 1290 человек и 332 единицы техники. Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков совершили облет наиболее пострадавших районов.

В Курганской области природные пожары в четырех населенных пунктах уничтожили 42 строения. На территории области введен режим ЧС.

В результате пожаров в Курганской области погибли по меньшей мере три человека, по факту случившегося в управлении Следственного комитета по региону возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»).