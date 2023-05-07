Появились кадры окутанного дымом неба в городе Ржев

Небо над городом Ржев Свердловской области оказалось окутано дымом из-за пожара, как видно на кадрах с камер системы мониторинга лесных пожаров 7 мая.

Судя по записи, из-за густого дыма не видно солнце.

Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский загорелись складские помещения. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.

Генеральный директор «Гефест-М» — компании-владельца складских помещений в регионе — Владимир Мытарев сообщил, что из 36 складов, расположенных в селе Первомайском, только восемь объектов заняты горючими веществами. Он отметил, что сгорел один пустой склад и один с порохом.

В пресс-службе Авиалесоохраны сообщили, что огонь в лес движется со стороны складов.

В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации. Глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что крупный пожар перебросился на город Реж.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.