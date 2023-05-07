Житель Первомайского назвал сухие остатки травы возможной причиной пожара

В селе Первомайское Свердловской области пожар мог возникнуть из-за сухих остатков деревьев и кустарников, которые не были вовремя убраны. Об этом рассказал местный житель Владимир Грачев 6 мая в беседе с «Известиями».

«15 лет назад здесь был пожар. И новая зелень выросла уже после [прошлого] пожара. Очаги возникают из-за того, что были оставлены сухары (сухие остатки деревьев, кустарников и травы. — Ред.). [Местные жители] просили их забрать, но лесники отказали. Если бы не было сухаров, не было бы и пожара», — рассказал он.

Как уточняется, местные жители вырыли ров по границе леса и запаслись водой, чтобы защититься от пожаров. Однако некоторые из них вооружаются подручными средствами и отправляются тушить пожар — с лопатами или лейками вместо эвакуации.

Вечером в субботу в Свердловской области в поселке Первомайский в результате лесного пожара загорелись складские помещения. Очевидцы отмечали звуки взрывов. По предварительной информации от МЧС, пострадавших нет. Свердловские огнеборцы спасли от пожара три склада с порохом.

В связи с возгоранием в регионе ввели режим ЧС. В настоящее время поселок, в котором проживает примерно 400 человек, готовится к эвакуации. Глава Режевского городского округа Иван Карташов сообщил, что крупный пожар перебросился на город Реж.

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил о критической ситуации с пожарами в Свердловской области. Власти запросили федеральную помощь. По его словам, борьба с огнем усугубляется из-за погоды: малоснежная зима, тлели торфяники, после чего наступила жаркая, сухая весна, сильный ветер.

Общая площадь пожаров в Свердловской области составила 20 тыс. га.