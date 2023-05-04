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Байден утвердил санкции в отношении причастных к беспорядкам в Судане лиц

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Джо Байден утвердил санкции в отношении лиц, действия которых, по мнению американской стороны, дестабилизируют обстановку в Судане. Рестрикции последовали в ответ на начавшиеся в апреле беспорядки в стране, говорится в заявлении американского лидера, распространенном в четверг, 4 мая, пресс-службой Белого дома.

«Новый исполнительный указ расширяет полномочия США по реагированию на начавшееся насилие путем введения санкций в отношении лиц, которые несут ответственность за угрозы миру, безопасности и стабильности Судана, подрывают демократическую трансформацию в Судане, прибегают к насилию в отношении гражданских и совершают серьезные нарушения прав человека», — говорится в заявлении.

В тексте документа подчеркивается, что ситуация в Судане якобы представляет угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

При этом не уточняется, в отношении кого именно США намерены ввести санкции. В то же время отмечается, что в черный список могут быть также внесены лица, причастные к коррупции в Судане и совершающие противоправные действия в отношении сотрудников ООН.

Внесение в санкционный список означает заморозку активов в США, запрет на въезд в страну и ведение бизнеса с американскими гражданами или компаниями.

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Ситуация в Судане обострилась из-за разногласий между командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем, главой сил быстрого реагирования (СБР) Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти). Основные противоречия связаны с вопросами о сроках и методах формирования единых Вооруженных сил Судана, а также тем, кто должен стать главнокомандующим армией.

Столкновения между армией и силами быстрого реагирования продолжаются с 15 апреля. С начала конфликта погибло уже более 500 человек, свыше 4,1 тыс. получили ранения. В результате посреднических усилий президента Южного Судана Сальватора Киира стороны конфликта договорились о перемирии, которое вступает в силу 4 мая и продлится до 11-го числа.

По мнению эксперта ИМЭМО РАН Станислава Иванова, вооруженное противостояние рискует продолжиться по истечении установленного срока. Тем не менее он не исключает, что конфликт в Судане может завершиться переговорами при посредничестве Саудовской Аравии. Иванов считает, у этой арабской страны есть неплохие шансы примирить две враждующие стороны за счет своего влияния в регионе.

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