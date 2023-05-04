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Кремль: Киев в ночь на 3 мая совершил попытку удара по резиденции Путина с помощью БПЛА

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В ночь на 3 мая Украина совершила попытку удара по кремелевской резиденции президента РФ Владимира Путина с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду, 3 мая, сообщила пресс-служба Кремля.

Как говорится в заявлении, на Кремль были нацелены два беспилотника. Благодаря своевременным действиям военных и спецслужб аппараты были выведены из строя.

«Вследствие их падения и разлета осколков на территории Кремля пострадавших и материального ущерба нет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сам Владимир Путин не пострадал. Его график в связи со случившимся не поменялся, работа продолжается в плановом режиме. В Кремле расценили инцидент как террористическую атаку и покушение на главу государства в преддверии Парада 9 мая.

В пресс-службе добавили, что Москва оставляет за собой право на ответные меры «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее тем же днем заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом президента Украины Владимира Зеленского быть не может. Он также считает, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, сказал, что Белый дом пока не обладает достаточной информацией об атаке беспилотников на Кремль. В то же время, по словам политика, Вашингтон оставляет на усмотрение Киева, как действовать в конфликте.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России. По данным ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но были вовремя выведены из строя.

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что попытка Украины нанести удар по Кремлю — это далеко не первое нападение противника на гражданские объекты России и дипломатия в данном контексте не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.

Военный эксперт Дмитрий Дрозденко выразил мнение, что если и возможны переговоры с Киевом после атаки Украины, то уже во время капитуляции. Эксперт также подчеркнул, что, в то время как противник позволил себе атаковать Кремль, Россия при всех возможностях воздерживалась от ударов по политическому центру Украины.

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