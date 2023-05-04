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Политолог назвал бессмысленной дипломатию в контексте атаки Киева на Кремль

Политолог Солонников: дипломатия не имеет смысла в контексте ситуации с попыткой нападения Киева на Кремль
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Попытка Украины нанести удар по Кремлю — это далеко не первое нападение противника на гражданские объекты России, и дипломатия в данном контексте не имеет смысла. Об этом в среду, 3 мая, в беседе с «Известиями» заявил политолог Дмитрий Солонников.

«Предыдущие [диверсии] серьезных последствий не имели. Думаю, что и в этот раз организаторы данного мероприятия считают, что никаких последствий не будет», — сообщил эксперт.

Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны. От этого будет зависеть принятие дальнейших мер для предотвращения подобных инцидентов.

«С точки зрения дипломатии — дипломатия здесь бессмысленна. Тут нужна победа в специальной военной операции, уничтожение нынешнего киевского режима, о чем говорил президент Владимир Владимирович Путин 24 февраля 2022 года. Вот будет киевский режим уничтожен, тогда не будет подобных терактов. Дипломатия здесь ни при чем», — заявил Солонников.

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Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что попытка удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России. По данным ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но были вовремя выведены из строя.

В Белом доме заявили, что не поощряют Украину в нанесении ударов по территории РФ.

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