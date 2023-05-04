Военный эксперт предрек Киеву капитуляцию после атаки на Кремль

Если и возможны переговоры с Киевом после атаки Украины на Кремль, то во время капитуляции. Об этом в среду, 3 мая, заявил в беседе с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Дрозденко.

«Любые военные действия заканчиваются всегда переговорами. Потому что капитуляция — это тоже переговоры. Безусловные, но переговоры. Подписание договоров. Поэтому переговоры будут, вопрос — на каких условиях. Я думаю, на наших», — заявил он.

Дрозденко отметил, что решение о переговорах с Украиной после террористических атак на Кремль — это вопрос военно-политического руководства во главе с Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным.

Эксперт также подчеркнул, что, в то время как противник позволил себе атаковать Кремль, Россия при всех возможностях воздерживалась от ударов по политическому центру Украины.

«Атака на центр государства и первое лицо государства — это в общей сложности перебор, потому что даже Россия, имея пока абсолютно все возможности, не наносила удары ни по Банковой (улица в Киеве, где находится правительственный квартал. — Ред.), ни по резиденции Зеленского, ни по Главному управлению разведки», — сказал Дрозденко.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что попытка удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после попытки дронов атаковать Кремль никаких переговоров с режимом украинского лидера Владимира Зеленского быть не может. Он также заявил, что «киевский нацистский режим» необходимо признать террористической организацией.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту попытки атаки беспилотников на кремлевскую резиденцию президента России. По данным ведомства, два беспилотника были нацелены на Кремль, но были вовремя выведены из строя.

Политолог Дмитрий Солонников заявил, что попытка Украины нанести удар по Кремлю — это далеко не первое нападение противника на гражданские объекты России и дипломатия в данном контексте не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.