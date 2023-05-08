Давай на СПО: преподавателям колледжей готовят льготную ипотеку

Президент Владимир Путин поручил правительству до октября изучить вопрос возможного предоставления льготных ипотечных кредитов педагогам учреждений среднего профессионального образования (СПО), которые отобраны в рамках федерального проекта «Профессионалитет» . Какова ситуация с педагогическим составом колледжей и организаций СПО, кому могут предложить льготную ипотеку и есть ли в этом необходимость, разбирались «Известия».

Поддержка ипотекой

Владимир Путин 29 апреля утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). До 1 октября доклад по этому вопросу должен представить председатель правительства Михаил Мишустин.

Сама встреча состоялась еще в марте. С предложением перед президентом выступил управляющий ООО «Метавр», председатель Союза предпринимателей Тверской области Андрей Дмитриев. Он напомнил о программе «Профессионалитет», которая поможет в ближайшие несколько лет подготовить миллион высококвалифицированных специалистов рабочих специальностей .

«Мы предлагаем активнее вовлекать в сферу профтехобразования высококвалифицированные кадры и поддержать их социальной ипотекой, — сказал на встрече Андрей Дмитриев. — Социальная ипотека — это тот механизм, который будет распространяться на преподавателей и мастеров производственного обучения, колледжей, профтехучилищ, участвующих в реализации федеральной программы « Профессионалитет», на период работы в базовом учебном заведении».

Президент Владимир Путин в ответ заметил, что в СПО средний уровень заработной платы «не самый высокий — где-то 47 с небольшим тысяч в среднем».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Поэтому, конечно, для этой категории преподавателей, — а нам здесь нужны квалифицированные люди, — социальная ипотека была бы важна , но так же как она важна и для строительного сектора, потому что это дополнительная поддержка», — заметил Владимир Путин. Он добавил, что идею нужно проработать, учитывая существующие бюджетные ограничения.

Что такое «Профессионалитет»

В предложении речь идет только об учреждениях, вошедших в программу федерального проекта «Профессионалитет». Это — одна из инициатив социально-экономического развития РФ до 2030 года, в рамках которой будут созданы образовательно-производственные центры, они же кластеры. Колледжи и организации реального сектора экономики предполагается интегрировать между собой.

В одном кластере выделяется колледж, который «модернизируется под ключ». Там при непосредственном участии опорного работодателя формируют новую управленческую структуру, новый педагогический состав, новое содержание и структуру образовательных программ. В состав кластера могут войти колледжи, которые имеют мастерские по этому же профилю, и работодатели, которые выбрали соответствующий уровень участия.

Образовательные программы в колледжах будут ориентированы на потребности отраслевых рынков труда и конкретных предприятий. А педагоги и мастера производственного обучения в учреждениях СПО получат навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики.

Также в рамках проекта разработан новый механизм оценки объема региональных цифр приема абитуриентов: в нем теперь принимают участие отраслевые предприятия.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Сейчас запущен 141 кластер в 55 регионах, но к 2024 году их будет уже 210. В этих кластерах сейчас учатся 350 тыс. студентов. Не все отрасли охвачены проектом «Профессионалитет». Выделены следующие направления: железнодорожный транспорт, атомная отрасль, фармацевтическая отрасль, легкая промышленность, водный транспорт, информационные технологии, лесная промышленность, машиностроение, авиа- и судостроение, наземный транспорт, радиоэлектронная промышленность, строительная отрасль, топливно-энергетический комплекс, электротехническая промышленность, металлургия, сельское хозяйство, химическая отрасль, горнодобывающая отрасль.

Какова ситуация в СПО

В апреле Лаборатория исследований рынка труда совместно с Центром развития навыков и профессионального образования Института образования НИУ ВШЭ выпустила исследование, посвященное выпускникам учреждений среднего профессионального образования. Указывается, что люди со СПО — это самая многочисленная категория работников на российском рынке труда (в стране их более 32 млн, 45% от всех занятых в экономике).

Несмотря на их большую востребованность, официально трудоустраивается только около 40% выпускников учреждений СПО, тогда как после окончания вуза официальную работу находят до 75% выпускников.

Кроме того, снижается доля обучающихся на программах подготовки квалифицированных рабочих — только каждый пятый выпускник СПО приобретает рабочую квалификацию. Резко сократилась подготовка по таким профессиям, как электроника, радиотехника и системы связи, приборостроение, авиационная и ракетно-космическая техника, кораблестроение.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Средняя зарплата официально трудоустроенных выпускников СПО — 35,4 тыс. рублей в месяц, это на треть меньше, чем у выпускников вузов , указывают исследователи. При этом процент трудоустройства выпускников и их зарплата сильно различаются в разных регионах России. Лидируют те субъекты РФ, в которых сосредоточены горнодобывающие и обрабатывающие производства, а также крупные агломерации с диверсифицированной экономикой.

40% работающих выпускников СПО покидают регион обучения для последующего трудоустройства. Впрочем, такой же уровень трудовой миграции и у выпускников вузов.

Есть ли дефицит педагогов в СПО

Вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Максим Фатеев отмечает, что дефицит педагогических кадров в СПО, особенно по дисциплинам общепрофессионального и профессионального цикла, продолжает расти год от года.

— Нехватка кадров усугубляется их текучкой, — рассказал он «Известиям». — По оценке различных исследований, в 2021/22 учебном году свое рабочее место покинул каждый десятый педагог системы СПО. Чаще всего увольняются преподаватели профессиональных и общепрофессиональных дисциплин.

Причиной он называет недостаточно высокую зарплату. Еще одна проблема, которую выделяет Максим Фатеев, — это старение педагогических кадров.

— Из-за этого невозможно оценить уровень качества педагогических работников в СПО как очень высокий, — сказал вице-президент ТПП РФ. — Даже редкое привлечение в систему СПО преподавателей-практиков не изменяет положение дел, потому что для этой категории необходим опыт педагогической работы с минимальной продолжительностью не менее трех лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Он полагает, что льготная ипотека могла бы стать причиной, по которой преподавать в колледж могут прийти специалисты из реального сектора экономики.

Директор института экономики, управления и права МГПУ доктор экономических наук Руслан Абрамов заметил, что в СССР система СПО, которая тогда называлась ПТУ (профессионально-техническое училище), была едва ли не популярнее высшего образования и в нее охотно шли лучшие кадры.

— После распада СССР все выпускники школ ринулись поступать в вузы, — рассказал он «Известиям». — Сфера СПО перестала быть востребованной, и в 90-е и нулевые оттуда ушли лучшие кадры. В последние годы популярность СПО стала возрастать, но кадровая проблема еще остается актуальной.

Руслан Абрамов также утверждает, что едва ли не более половины кадров в системе СПО не отвечает требованиям ФГОС по уровню образования, профилю преподаваемой дисциплины или наличию педагогического образования. Также крайне мала доля молодых педагогов.

Нехватку квалифицированных кадров он оценивает в 30%.

— Если в школах и вузах эта нехватка постепенно выравнивалась, то про уровень СПО всё забывали, и проблему так и не решили , — сказал он. — В этой связи предложение о предоставлении педагогам в СПО льготных ипотечных кредитов как нельзя кстати. Особенно это очень важно в региональном разрезе.

Эксперт предлагает для этой категории работников предусмотреть и иные льготы, которые есть у учителей школ и работников вузов.

Замдиректора по учебно-воспитательной работе Южно-Уральского государственного технического колледжа Сергей Родионов рассказал, что в российских колледжах недостаточно педагогов иностранного языка, математики, русского языка, преподавателей специальных дисциплин. Льготную ипотеку он считает действенным методом для снижения кадрового голода в колледжах и техникумах.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Доцент, заведующая кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Панина, однако, указывает, что нехватка педагогических кадров в СПО ощущается в первую очередь в малых городах и сельской местности. И без обеспечения достойной оплаты труда сложно увеличить число молодых людей, выбирающих профессию преподавателя СПО. Она замечает, что льготная ипотека потребует дополнительных бюджетных затрат со стороны государства и нужно оценить последствия этого шага. Список категорий граждан, имеющих право на льготную ипотеку, не может расширяться бесконечно, считает она.

Популярно ли СПО сейчас

Эксперты сходятся во мнении, что повысить престиж СПО удалось, хотя и не в достаточной мере. Ольга Панина называет причиной низкий уровень оплаты труда.

— В целом за последние 10 лет система СПО взяла на себя роль социального лифта для своих выпускников на рынке труда, конкурируя в этом аспекте с выпускниками вузов, — замечает Максим Фатеев. — На некоторые специальности в регионах конкурс в прошлом году составил более 30 человек на одно место со средним баллом аттестата 5,0. Во многом этому способствует успешная реализация федерального проекта «Профессионалитет».

Сергей Родионов из Южно-Уральского государственного технического колледжа отмечает, что с появлением проекта «Профессионалитет» увеличился конкурс при поступлении на специальности в колледжи и техникумы. Он объясняет, что это стало возможным благодаря тому, что выпускники могут получить стопроцентную гарантию трудоустройства на ведущих предприятиях региона.

Председатель комитета по СПО, профессиональному обучению и профессиональной ориентации РСПП Андрей Комаров отмечает, что в условиях нехватки высококвалифицированных рабочих кадров именно развитие СПО должно быть приоритетом.

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Оторванность образования от реальных нужд работодателя, от понимания того, какие специалисты и с какими квалификациями нужны, привела к тому, что сейчас более половины работодателей в стране недовольны качеством подготовки специалистов, — сказал он «Известиям». — Именно поэтому и был запущен федеральный проект «Профессионалитет», который призван решить кадровый дефицит рабочих кадров, повысить качество профессионального образования. Но этого невозможно достичь без высококвалифицированных преподавателей и мастеров производственного обучения.