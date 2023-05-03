К июлю в России откроют все магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet

Группа Daher запускает четыре бренда одежды — Maag, Ecru, Dub и Vilet. Все магазины в России планируется открыть до конца первого полугодия 2023 года. Об этом «Известиям» в среду, 3 мая, рассказали в управляющей компании R-mixed.

Как отмечается, в стране предполагается запустить более 240 торговых точек.

2 мая вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин сообщил, что на фоне открытия новых брендов вместо бывших магазинов группы Inditex посещаемость ТЦ в регионах за неделю выросла на 1,7%.

26 апреля Maag (бывшая Zara) открыл флагманский магазин в историческом здании в центре столицы. 27 апреля первые в России магазины Dub (бывший Pull & Bear) и Vilet (бывший Stradivarius) открылись в Москве и Санкт-Петербурге.

В тот же день Павел Люлин рассказал «Известиям», что товары для новых брендов должны производиться на турецких фабриках. По ценам и качеству они будут аналогичны вещам ушедшего из России ритейлера.

В марте прошлого года испанская компания Inditex (владеет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius) закрыла магазины своих брендов в РФ. Причиной такого решения называлась невозможность гарантировать бесперебойность операций в стране. 25 октября стало известно, что испанская компания договорилась о продаже бизнеса в России Daher. В середине декабря прошлого года стало известно, что ливанская Daher создаст локальные бренды специально для россиян.