В регионах выросла посещаемость ТЦ на фоне открытия бывшей Zara
На фоне открытия новых брендов вместо бывших магазинов группы Inditex посещаемость ТЦ в регионах за неделю выросла на 1,7%, сообщил «Известиям» вице-президент «Союза торговых центров: Россия, Беларусь, Казахстан» Павел Люлин.
Но в Москве посещаемость торговых центров не показала значительный рост за последнюю неделю, добавил он.
«При этом ежегодно последняя неделя апреля показывает значительно более худшие результаты — сказывается сезонность. Но открытие Maag на месте Zara все-таки сыграло свою роль», — сказал Люлин.
Бывшие магазины Zara под новым названием Maag начали открываться в Москве с 26 апреля.
В рамках ранее объявленной сделки предполагается постепенное возобновление работы бывших магазинов Inditex, компания Daher открывает их после редизайна. Pull & Bear сменит название на Dub, Stradivarius — на Vilet, Bershka — на Ecru.