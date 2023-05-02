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Матыцин назвал возможное число участников в Олимпиаде от РФ

Матыцин: в случае допуска в Олимпиаде примут участие 180 российских атлетов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Министр спорта РФ Олег Матыцин объявил об участии 180 российских атлетов в Олимпийских играх в Париже при условии их допуска. Об этом он сообщил 2 мая на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

«В случае, если наши спортсмены успешно пройдут квалификационные турниры и условия не будут сильно изменены, то максимальное количество участников с российской стороны в Олимпийских играх составит порядка 180 спортсменов. В связи с этим мы считаем необходимым продолжить диалог с международными спортивными организациями и отстаивать наши интересы с помощью дружественных стран», — сказал он.

Матыцин также сообщил, что решение об участии российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года будет принято не ранее 26 июля 2023 года.

По его словам, в общей сложности международные федерации поддержали допуск российских спортсменов на международные соревнования по 12 олимпийским и 13 неолимпийским видам спорта. Однако девять организаций пока не дали четких критериев для допуска спортсменов к соревнованиям.

Матыцин подчеркнул, что представителей России не будет на олимпийских турнирах по восьми командным видам спорта, в числе которых баскетбол, волейбол, футбол, гандбол и хоккей на траве. Он отметил, что есть также риск отказа в визовой поддержке и въезде при пересечении границы для российских спортсменов.

«В некоторых видах спорта отбор будет осуществляться на основании результатов (плавание, легкая атлетика и ряд других). Хочу также отметить, что прохождение квалификационных соревнований не гарантирует участие в Олимпийских играх. Позднее Международным олимпийским комитетом будут выработаны специальные требования», — подчеркнул министр спорта.

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Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже.

Ранее в этот день Матыцин предложил Путину провести игры БРИКС в России. Он отметил важность и необходимость дальнейшего усиления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, которые не подвержены санкциям и ограничениям со стороны международных спортивных структур. По его мнению, игры БРИКС в России можно провести в 2024 году в рамках председательства РФ в объединении.

Кроме того, в ходе совещания российский лидер заявил, что международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, тем самым причиняя ущерб олимпийскому движению. Как добавил Путин, основные проблемы современного большого спорта связаны с его излишней коммерциализацией.

В конце марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов.

БРИКС — союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР. При этом в январе сообщалось, что к вступлению в БРИКС проявили интерес еще около 13 стран. Среди них — Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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