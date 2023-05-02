Путин обвинил западных спортивных чиновников в пренебрежении принципами олимпизма

Президент РФ Владимир Путин 2 мая на совещании с кабмином заявил, что международные спортивные чиновники часто пренебрегают принципами олимпизма, тем самым причиняя ущерб олимпийскому движению.

«Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами странами, тем более — в условиях конфликтов», — сказал российский лидер.

Путин также добавил, что основные проблемы современного большого спорта связаны с его излишней коммерциализацией. Вследствие этого появляется коррупционная и политическая зависимости. Президент выразил уверенность, что ситуация в этой сфере будет меняться к лучшему по мере движения к многополярному миру.

Принципы олимпизма устанавливает Международный олимпийский комитет (МОК), они изложены в Олимпийской хартии. В этот перечень входит осуществление прав и свобод, отсутствие какой-либо формы дискриминации: расового, языкового, религиозного, политического характера и пр.

В конце марта исполком МОКа рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

В связи с этим некоторые российские спортсмены не могут участвовать в состязаниях международного уровня. Одним из последних таких случаев стал инцидент с чемпионатом мира по дзюдо. 2 мая стало известно, что международная федерация дзюдо (IJF) запретила восьми спортсменам из России участвовать в данном турнире.