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Международная федерация дзюдо отказала восьми россиянам в участии в ЧМ

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Международная федерация дзюдо (IJF) запретила восьми спортсменам из России участвовать в чемпионате мира по данному виду спорта. Об этом 2 мая говорится в сообщении на сайте федерации.

Имена россиян, не допущенных к участию в чемпионате мира по дзюдо, не называются.

Уточняется, что Исполнительный комитет IJF получил список предложенных Россией участников. После этого он заказал независимую проверку биографий спортсменов и делегатов, чтобы убедиться как в их месте работы, так и в содержании сообщений в социальных сетях.

«После тщательного изучения биографий восьми членам делегации было отказано в участии после голосования Исполнительного комитета», — говорится в релизе.

Как напомнили в IJF, к участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года и соревнованиях федерации, допустят только спортсменов, работающих в учебно-спортивных центрах сборных России и дзюдоистов, которые не поддерживают спецоперацию РФ на Украине.

«Решение принято в соответствии с правилами, политикой и принципами честной игры IJF», — заключили в федерации.

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В конце апреля IJF допустила российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

После этого главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что его команда будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо.

Чемпионат мира по дзюдо в Дохе-2023 пройдет с 7 по 14 мая.

Ранее, 28 марта, исполком МОКа рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов.

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