Международная федерация дзюдо допустила спортсменов РФ к соревнованиям

Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо (IJF) решил допустить российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении на сайте IJF.

«Исполнительный комитет IJF принял решение разрешить спортсменам из России и Беларуси участвовать в соревнованиях IJF в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов», — отметили в федерации.

Там напомнили, что чемпионат мира по дзюдо в Дохе-2023 пройдет с 7 по 14 мая и это решение дает возможность участия в первенстве всех дзюдоистов.

Ранее, 20 апреля, Международный союз современного пятиборья (UIPM) поддержал возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования. Там отметили, что будут следовать рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) и создадут независимую комиссию для проверки пригодности спортсменов на основании критериев, которые будут установлены в сотрудничестве с комитетом.

Ранее, 28 марта, исполком МОКа рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

До этого МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Такая рекомендация МОКа поступила после начала проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.