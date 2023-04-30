Сборная Украины объявила бойкот чемпионату мира по дзюдо из-за россиян

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва заявил, что его команда будет бойкотировать чемпионат мира по дзюдо из-за допуска российских и белорусских спортсменов. Об этом он сообщил 30 апреля изданию «Суспильне.Спорт».

«Сборная бойкотирует чемпионат мира именно из-за допуска российских и белорусских дзюдоистов», — сказал он.

По словам Дубровы, официальное заявление украинская сборная по дзюдо выпустит в понедельник, так как в воскресенье не последует широкая огласка.

«А завтра наутро опубликуем, и президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится Всемирный конгресс. Он будет там и готовит речь, постараемся бороться», — сказал он.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет 7–14 мая в Дохе. 29 апреля исполком Международной федерации дзюдо (IJF) допустил российских и белорусских спортсменов до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе.

В конце марта исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать до соревнований только тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, в качестве нейтральных атлетов. Предлагается отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.

МОК объявил о новых рекомендациях после начала Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.